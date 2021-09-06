Врач рассказала о пользе арбузов для пожилых людей

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Арбузы полезны для пожилых людей. Об этом "Газете.ру" сообщила врач-диетолог, эндокринолог сети клиник "Атлас" Полина Королева.

"Люди старшего возраста зачастую неохотно пьют и не замечают, как начинается обезвоживание", – объяснила специалист. – "А арбуз позволяет получить необходимую организму жидкость".

Вместе с тем, подчеркнула врач, количество арбуза в один прием пищи необходимо ограничивать.

"Переедание арбуза может растянуть стенки желудка. Особенно это актуально для пожилых людей с висцероптозом (опущением внутренних органов)", – отметила Королева.

С осторожностью подходить к употреблению этой ягоды стоит и людям, страдающим сахарным диабетом II типа. По словам врача, пациентам с этим заболеванием стоит употреблять арбуз в первой половине дня и не больше 2–3 кусков в день.

Диетолог добавила, что суточная норма мякоти арбуза составляет не более 400–500 граммов.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева и ее коллега невролог Дмитрий Шубин рассказали, что полезнее – дыня или арбуз. Специалисты отметили, что в среднем в 100 граммах дыни и арбуза содержится две чайные ложки сахара, а астраханские сорта арбуза еще слаще.