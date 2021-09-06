Малышева рассказала, чем дыня полезнее арбуза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее коллега невролог Дмитрий Шубин рассказали, что полезнее – дыня или арбуз. Об этом эксперты сообщили в эфире программы "Жить здорово".

Специалисты отметили, что в среднем в 100 граммах дыни и арбуза содержится две чайные ложки сахара, а астраханские сорта арбуза еще слаще. По их словам, человек может съесть 160 граммов без угрозы прибавки в весе.

"Дыня содержит большое количество воды, клетчатки, в ней содержится прилично сахара, но в дыне есть витамин A, который участвует в процессе зрения. Ученые определили, что в дыне содержится 70% суточной дозы витамина C, который отвечает в том числе за эластичность и цвет кожи. В арбузе же есть только сахар", – пояснил Шубин.

Ранее спортивный нутрициолог Дарья Савельева рассказала об опасности чрезмерного употребления фруктов, когда люди пытаются запастись витаминами. Савельева отметила, что фрукты и ягоды содержат много сахара, поэтому рекомендуется съедать не более 200 граммов в день.

