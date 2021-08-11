Главный диетолог Москвы рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть арбузы и дыни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главный диетолог столичного Депздрава Антонина Стародубова перечислила заболевания, при которых следует отказаться от арбузов и дынь, либо употреблять их в пищу с осторожностью.
"Арбуз и дыню не рекомендуются или разрешаются с осторожностью при: заболеваниях ЖКТ с диспепсическими явлениями, мочекаменной болезни, сахарном диабете и индивидуальной непереносимости", – приводит слова специалиста РИА Новости.
Стародубова также добавила, что любой, даже самый полезный продукт, может быть опасен для здоровья. По словам эксперта, все зависит от ряда факторов, в том числе качества и количества съеденного, а также условий выращивания.
Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы объяснила, почему не стоит съедать зеленую часть арбуза или дыни. Стародубова рассказала, что если в плодах есть нитраты, то они находятся возле корки.
Эксперт также посоветовала выбирать такие плоды, которые можно съесть за один день. В ином случае, подчеркнула Стародубова, разрезанные арбузы и дыни нужно закрывать пищевой пленкой и хранить только в холодильнике.
Точки продаж арбузов и дынь открылись в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: