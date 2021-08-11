Главный диетолог Москвы рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть арбузы и дыни

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Главный диетолог столичного Депздрава Антонина Стародубова перечислила заболевания, при которых следует отказаться от арбузов и дынь, либо употреблять их в пищу с осторожностью.

"Арбуз и дыню не рекомендуются или разрешаются с осторожностью при: заболеваниях ЖКТ с диспепсическими явлениями, мочекаменной болезни, сахарном диабете и индивидуальной непереносимости", – приводит слова специалиста РИА Новости.

Стародубова также добавила, что любой, даже самый полезный продукт, может быть опасен для здоровья. По словам эксперта, все зависит от ряда факторов, в том числе качества и количества съеденного, а также условий выращивания.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы объяснила, почему не стоит съедать зеленую часть арбуза или дыни. Стародубова рассказала, что если в плодах есть нитраты, то они находятся возле корки.

Эксперт также посоветовала выбирать такие плоды, которые можно съесть за один день. В ином случае, подчеркнула Стародубова, разрезанные арбузы и дыни нужно закрывать пищевой пленкой и хранить только в холодильнике.