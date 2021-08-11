Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

04:35

Главный диетолог Москвы рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть арбузы и дыни

общество еда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный диетолог столичного Депздрава Антонина Стародубова перечислила заболевания, при которых следует отказаться от арбузов и дынь, либо употреблять их в пищу с осторожностью.

"Арбуз и дыню не рекомендуются или разрешаются с осторожностью при: заболеваниях ЖКТ с диспепсическими явлениями, мочекаменной болезни, сахарном диабете и индивидуальной непереносимости", – приводит слова специалиста РИА Новости.

Стародубова также добавила, что любой, даже самый полезный продукт, может быть опасен для здоровья. По словам эксперта, все зависит от ряда факторов, в том числе качества и количества съеденного, а также условий выращивания.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы объяснила, почему не стоит съедать зеленую часть арбуза или дыни. Стародубова рассказала, что если в плодах есть нитраты, то они находятся возле корки.

Эксперт также посоветовала выбирать такие плоды, которые можно съесть за один день. В ином случае, подчеркнула Стародубова, разрезанные арбузы и дыни нужно закрывать пищевой пленкой и хранить только в холодильнике.

Точки продаж арбузов и дынь открылись в Москве

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать