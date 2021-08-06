Названы регионы с самыми низкими ценами на дыни

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Самые дешевые дыни в России продаются в Оренбургской области, Чувашии и на Ставрополье. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией "Эвотор", сообщает РИА Новости.
"Дешевле всего дыни оказались в Ставропольском крае – в среднем 59 рублей, в Оренбургской области и Чувашии – 55 рублей", – говорится в сообщении.
Сопоставимые цены в Ростовской области – 60 рублей за килограмм, в Нижегородской и Воронежской областях – 68 и 69 рублей за килограмм соответственно. В Татарстане в июле можно было купить дыни по 70 рублей за килограмм, в Самарской области и Краснодарском крае – по 73 рубля.
Самая высокая цена на дыни оказалась в Якутии – 178 рублей за килограмм, а также в Петербурге – 121 рубль.
"В Хабаровском крае килограмм дыни в среднем стоит 120 рублей, в Москве –119 рублей, в Приморском крае – 116 рублей, а в Калининградской области – 104 рубля. В северо-западных регионах средняя цена чуть ниже 100 рублей", – отмечают аналитики.
В исследовании отмечается, что за год дыни в России подорожали на 5%, а средняя цена за килограмм выросла с 81 до 85 рублей. Для анализа использовались данные чеков 750 тысяч смарт-терминалов на территории России.
В Москве с 3 начали работать 250 бахчевых развалов. Ключевыми регионами поставки в этом году стали Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону, Астрахань и Дагестан. Приблизительная стоимость дыни "Колхозница" – 70–80 рублей за килограмм, дыни "Торпеда" – 70–90 рублей за килограмм.
Москвичам рассказали о ценах на дыню
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