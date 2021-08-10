Главный диетолог Москвы объяснила, почему нельзя есть зеленую часть арбуза

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Если в арбузе или дыне есть нитраты, то они, как правило, находятся около корки, поэтому не стоит съедать зеленую часть, рассказала главный диетолог Депздрава Москвы Антонина Стародубова.
"Основные вредные вещества – нитраты, если они в арбузе есть, находятся около корки. Поэтому ешьте арбуз и дыню до зеленой части", – приводит слова специалиста РИА Новости.
Стародубова также отметила, что следует выбирать такие плоды, которые можно съесть за один день. В ином случае, подчеркнула эксперт, разрезанные арбузы и дыни нужно закрывать пищевой пленкой и хранить только в холодильнике.
Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук, руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра Ксения Селезнева дала рекомендации по употреблению арбуза. В первую очередь, специалист призвала проявлять умеренность и ограничивать порции.
Также эксперт посоветовала употреблять арбузы в первой половине дня, чтобы не давать нагрузку на мочевыделительную систему в ночное время.
Точки продаж арбузов и дынь открылись в Москве
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