Главный диетолог Москвы объяснила, почему нельзя есть зеленую часть арбуза

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Если в арбузе или дыне есть нитраты, то они, как правило, находятся около корки, поэтому не стоит съедать зеленую часть, рассказала главный диетолог Депздрава Москвы Антонина Стародубова.

"Основные вредные вещества – нитраты, если они в арбузе есть, находятся около корки. Поэтому ешьте арбуз и дыню до зеленой части", – приводит слова специалиста РИА Новости.

Стародубова также отметила, что следует выбирать такие плоды, которые можно съесть за один день. В ином случае, подчеркнула эксперт, разрезанные арбузы и дыни нужно закрывать пищевой пленкой и хранить только в холодильнике.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук, руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра Ксения Селезнева дала рекомендации по употреблению арбуза. В первую очередь, специалист призвала проявлять умеренность и ограничивать порции.

Также эксперт посоветовала употреблять арбузы в первой половине дня, чтобы не давать нагрузку на мочевыделительную систему в ночное время.