Названа польза ананасового сока

Фото: depositphotos/5seconds

Ананасовый сок может служить хорошим средством от кашля, сообщает Pravda.Ru.

Исследователи из Индии сравнили действие безрецептурных сиропов с натуральной смесью ананасового сока, соли, перца и меда на кашель больных туберкулезом еще в 2010 году. Они установили, что натуральная смесь успокаивает кашель гораздо эффективнее, а также лучше снимает раздражение горла, чем коммерческий препарат.

По словам ученых, все дело в бромелайне, который содержится в ананасовом соке. Данный фермент обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые позволяют ему уменьшить раздражение горла и таким образом облегчить даже постоянный кашель.

В ананасе также содержится большое количество витаминов С и А. В нем еще есть марганец и калий, поддерживающие иммунитет.

Ранее спортивный нутрициолог Дарья Савельева рассказала об опасности чрезмерного употребления фруктов, когда люди пытаются запастись витаминами.