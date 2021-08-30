Названа польза ананасового сока

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Ананасовый сок может служить хорошим средством от кашля, сообщает Pravda.Ru.
Исследователи из Индии сравнили действие безрецептурных сиропов с натуральной смесью ананасового сока, соли, перца и меда на кашель больных туберкулезом еще в 2010 году. Они установили, что натуральная смесь успокаивает кашель гораздо эффективнее, а также лучше снимает раздражение горла, чем коммерческий препарат.
По словам ученых, все дело в бромелайне, который содержится в ананасовом соке. Данный фермент обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые позволяют ему уменьшить раздражение горла и таким образом облегчить даже постоянный кашель.
В ананасе также содержится большое количество витаминов С и А. В нем еще есть марганец и калий, поддерживающие иммунитет.
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