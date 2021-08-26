В подмосковных теплицах с начала года собрали почти 77 тыс тонн овощей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С начала 2021 года в тепличных сельскохозяйственных организациях Московской области собрали почти 77 тысяч тонн овощных культур. Об этом рассказал глава министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

"На сегодняшний день валовый сбор овощей в тепличных хозяйствах Подмосковья составляет 76,6 тысячи тонн. Мы собрали более чем на 5 тысяч тонн больше овощей, чем на аналогичную дату прошлого года", – пояснил он.

По словам Воскресенского, было произведено более 46,6 тысячи тонн огурцов и порядка 30 тысяч тонн томатов. Общая площадь зимних теплиц в Московской области составляет около 167 гектаров.

Ранее сообщалось, что подмосковные теплицы к 1 сентября поставят более 4,5 миллиона цветов. Это розы, хризантемы, а также не совсем типичные для осени гиацинты и тюльпаны.