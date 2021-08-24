Подмосковные теплицы к 1 сентября поставят более 4,5 млн цветов

Подмосковные теплицы к 1 сентября поставят более 4,5 миллиона цветов. Это розы, хризантемы, а также не совсем типичные для осени гиацинты и тюльпаны.

Как рассказали ретейлеры, уже несколько лет подряд москвичи отдают предпочтение сезонным цветам. В цене букеты будто из растений, собранных на даче – скромные, с душой. Причем в композиции совсем не георгины с загородной клумбы, а голландские гладиолусы, например.

Обычно стоимость начинается с тысячи и редко превышает пяти тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.