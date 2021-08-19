Метеоролог рассказал, когда в столичном регионе может начаться разгар грибного сезона

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Активный рост грибов в лесах столичного региона может начаться уже на следующей неделе. Этому поспособствует дождливая погода, установившаяся в Москве и Подмосковье накануне.

Об этом рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, передает ТАСС.

"В субботу и воскресенье небольшие дождички по столичному региону пройдут, и это очень хорошо для грибов. Скорее всего эта неделя с кратковременными дождями даст возможность пойти грибам", – сказал синоптик.

По его словам, в настоящий момент грибы в регионе являются "штучным товаром". Однако из-за дождей можно рассчитывать на их изобилие в конце августа.

Дожди в Москве и Подмосковье прогнозируются до конца недели. Пик придется на период с 18 по 19 августа. Об этом Варакин рассказал ранее. Он также отметил, что августовская норма по осадкам в столичном регионе уже выполнена. Грядущие дождливые дни приведут к тому, что к понедельнику норма будет превышена на 15–20%.

Накануне вечером Москву накрыл сильный ливень. За несколько часов на столицу обрушилось 19 миллиметров осадков.