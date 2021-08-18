Синоптик рассказал, как долго в Москве продлятся дожди

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дожди в Московском регионе прогнозируются до конца недели, передает ТАСС со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

Синоптик рассказал, что пик дождей придется на период с 18 по 19 августа, добавив, что у метеорологов осадки считаются с 18:00, а не полуночи.

"Потом слабенькие дожди еще ожидаем местами вплоть до субботы и воскресенья", – сообщил Варакин.

По словам синоптика, августовская норма по осадкам в столичном регионе уже выполнена. Грядущие дождливые дни приведут к тому, что к понедельнику норма будет превышена на 15–20%.

Ранее Росгидромет предупредил москвичей о сильных ливнях, грозе, граде и шквалистом ветре до 25 метров в секунду. Заммэра в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Сергей Собянин призвал жителей столицы к осторожности из-за прогнозируемой непогоды.