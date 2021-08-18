Синоптик рассказал, как долго в Москве продлятся дожди

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Дожди в Московском регионе прогнозируются до конца недели, передает ТАСС со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.
Синоптик рассказал, что пик дождей придется на период с 18 по 19 августа, добавив, что у метеорологов осадки считаются с 18:00, а не полуночи.
"Потом слабенькие дожди еще ожидаем местами вплоть до субботы и воскресенья", – сообщил Варакин.
По словам синоптика, августовская норма по осадкам в столичном регионе уже выполнена. Грядущие дождливые дни приведут к тому, что к понедельнику норма будет превышена на 15–20%.
Ранее Росгидромет предупредил москвичей о сильных ливнях, грозе, граде и шквалистом ветре до 25 метров в секунду. Заммэра в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности.
Сергей Собянин призвал жителей столицы к осторожности из-за прогнозируемой непогоды.
40% месячной нормы осадков может выпасть в Москве за два дня
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