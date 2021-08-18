Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

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Мэр Москвы

15:16

Собянин призвал москвичей к осторожности в связи с непогодой

мэр Москвы погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин призвал жителей столицы к осторожности из-за прогнозируемой непогоды.

Мэр напомнил, что в ближайшие часы в городе ожидаются гроза, дождь, град и шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду.

"Пожалуйста, будьте осторожны. Берегите себя и детей", – написал Собянин в Twitter.

В столичном главке МЧС в связи с прогнозируемой непогодой призвали водителей снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных маневров. Также в МЧС рекомендовали парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.

Столичный департамент торговли и услуг рекомендовал владельцам кафе и ресторанов закрыть летние веранды. Также в ведомстве призвали закрыть зонты и укрепить все конструкции.

По прогнозам синоптиков, в период с 16:00 18 августа с сохранением до 10:00 19 августа на территории столицы местами ожидается дождь, ливень, гроза, град, шквалистый ветер.

Дождь накрыл некоторые районы Москвы

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