Москвичей предупредили о грозе и 30-градусной жаре в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В среду, 18 августа, в столице и Московской области ожидается переменная облачность, дождь с грозой до 30 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".
"По данным синоптиков Метеобюро Москвы и области, при переменной облачности во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы южного ветра могут достигать 12–15 метров в секунду", – говорится в сообщении.
Как уточняется, в Москве воздух прогреется до 28–30 градусов, в Подмосковье – до 25–30 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что до конца рабочей недели температура воздуха по всей России ожидается выше нормы, в некоторых регионах аномалия может составить 10–12 градусов.
По его словам, самые большие аномалии будут наблюдаться в Приволжье и на Урале. Там ожидается погода на 12 градусов выше нормы – 30–31 градус.
В четверг в Москве ожидаются дожди и сильный ветер
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