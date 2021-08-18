Россиян предупредили об аномально теплой погоде до конца рабочей недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов
До конца рабочей недели температура воздуха по всей России ожидается выше нормы, в некоторых регионах аномалия может составить 10–12 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В среду повсеместно выше нормы. <...> До пятницы вся карта будет в красных оттенках, что означает положительную погодную аномалию", – приводит слова синоптика РИА Новости.
По словам метеоролога, самые большие аномалии будут наблюдаться в Приволжье и на Урале. Там ожидается погода на 12 градусов выше нормы – 30–31 градус.
"Также значительно теплее, чем обычно, будет на Таймыре: вместо стандартных 4 градусов тепла там будет 14. Также очень жарко будет на юге Центрального федерального округа", – добавил Вильфанд.
Он отметил, что такие температуры являются редким для августа явлением.
В среду, 18 августа, в Москве температура сохранится на уровне 27 до 29 градусов тепла, несмотря на облачную погоду и легкий дождь в первой половине дня. В четверг в городе станет заметно холоднее, придут сильные дожди, уточнил метеоролог.
В пятницу, 20 августа, в столице ожидается повышение температуры до 24–26 градусов, но продолжатся небольшие осадки и сохранится облачная погода. В выходные температура воздуха снова упадет до 20–25 градусов.
В четверг в Москве ожидаются дожди и сильный ветер
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