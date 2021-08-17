Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

19:56

Синоптик рассказал, когда в Москве спадет жара

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что жара в столице во второй половине недели сменится незначительным понижением температуры и легкими осадками. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Изменения погоды ждать уже совершенно недолго. Вот эта жаркая погода была обусловлена отрогом высокого давления с центром восточнее европейской территории, на Урале, а по западной периферии этого антициклона перемещаются очень жаркие воздушные массы из Средней Азии, из Туркменистана. Но с Северо-Запада неуклонно наступает область низкого давления, циклоническая область, наиболее заметно ощущение циклона проявится в СЗФО", – рассказал Вильфанд.

По словам специалиста, в среду, 18 августа, температура в Москве сохранится на уровне 27 до 29 градусов тепла, несмотря на облачную погоду и легкий дождь в первой половине дня. Однако в четверг в городе станет заметно холоднее, придут сильные дожди, уточнил метеоролог.

В пятницу, 20 августа, в Москве, как уточнил синоптик, ожидается повышение температуры до 24–26 градусов, но небольшие осадки и облачная погода продолжат держаться в столице. В выходные температура воздуха снова упадет до 20–25 градусов.

Ранее сообщалось, что температура в столице уже поднялась до 30 градусов и продолжает расти. Штатный метеоролог телеканала Москва 24 Никита Поповнин рассказал, что 17 августа – самый жаркий день из всех оставшихся летних.

Метеоролог рассказал о погоде в столице

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать