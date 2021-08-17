Синоптик рассказал, когда в Москве спадет жара

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что жара в столице во второй половине недели сменится незначительным понижением температуры и легкими осадками. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Изменения погоды ждать уже совершенно недолго. Вот эта жаркая погода была обусловлена отрогом высокого давления с центром восточнее европейской территории, на Урале, а по западной периферии этого антициклона перемещаются очень жаркие воздушные массы из Средней Азии, из Туркменистана. Но с Северо-Запада неуклонно наступает область низкого давления, циклоническая область, наиболее заметно ощущение циклона проявится в СЗФО", – рассказал Вильфанд.
По словам специалиста, в среду, 18 августа, температура в Москве сохранится на уровне 27 до 29 градусов тепла, несмотря на облачную погоду и легкий дождь в первой половине дня. Однако в четверг в городе станет заметно холоднее, придут сильные дожди, уточнил метеоролог.
В пятницу, 20 августа, в Москве, как уточнил синоптик, ожидается повышение температуры до 24–26 градусов, но небольшие осадки и облачная погода продолжат держаться в столице. В выходные температура воздуха снова упадет до 20–25 градусов.
Ранее сообщалось, что температура в столице уже поднялась до 30 градусов и продолжает расти. Штатный метеоролог телеканала Москва 24 Никита Поповнин рассказал, что 17 августа – самый жаркий день из всех оставшихся летних.
Метеоролог рассказал о погоде в столице
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