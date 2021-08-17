Названы регионы, попавшие в эпицентр аномального тепла до конца недели

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В эпицентре аномального тепла, установившегося на всей территории России, оказались Урал, Поволжье и Якутия. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее значительные аномалии, на 10–11 градусов температура выше нормы, – в Приволжском федеральном округе и на Урале. Такая ситуация будет до конца рабочей недели", – приводит слова синоптика ТАСС.

Наиболее заметные аномалии ожидаются и в Якутии, температура воздуха в этом регионе будет на 4–6 градусов выше нормы, добавил метеоролог.

Аномально жаркая погода ожидается во вторник, 17 августа, в столичном регионе. Воздух прогреется до 30–32 градусов, об этом сообщалось ранее.

Из-за жары в столице объявили желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать с 10:00 до 16:00 вторника.

Синоптики отмечают, что московское лето этого года на 4 градуса теплее климатической нормы. В городе отмечались две волны аномальной жары – 7–18 июля и 20–28 июня. В эти периоды температура воздуха стабильно превышала отметку 30 градусов.