В Москве во вторник ожидается жара до 32 градусов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В столичном регионе во вторник установится аномально жаркая погода. Воздух местами погреется до +30...+32 градусов. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.

Из-за жары в столице объявили желтый уровень погодной опасности с 10:00 до 16:00 вторника. Как уточнили "Интерфаксу" в метеобюро, температурный рекорд 17 августа в городе принадлежит 1954 году (+33,5 градуса).

"Самым жарким днем августа 2021 года в Москве пока остается 2-е, максимум температуры в этот день достигал 29,8 градуса", – говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что московское лето этого года на 4 градуса теплее климатической нормы. В городе отмечались две волны аномальной жары – 7–18 июля и 20–28 июня. В эти периоды температура воздуха стабильно превышала отметку 30 градусов.

Ранее сообщалось, что начало рабочей недели в Центральной России будет жарким, а во второй половине ожидаются грозы и град.