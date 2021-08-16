Синоптик спрогнозировал "всплеск" субтропического тепла в Центральной России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Начало рабочей недели в Центральной России будет жарким, а во второй половине ожидаются грозы и град. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Август заканчивает лето и от этого никуда не деться. Но последний месяц сезона все-таки на прощание сумеет подарить жителям Центральной России и солнце, и уже точно, финальный всплеск субтропического тепла", – написал метеоролог на своей странице в Instagram.
Он отметил, что в понедельник, 16 августа, в столичном регионе ожидается от 23 до 28 градусов тепла, во вторник, 17 августа, воздух прогреется до отметки 33 градуса тепла, местами – до 35 градусов.
"При этом ожидается преобладание солнечной погоды, а небольшие локальные дожди возможны преимущественно в темное время суток. Климатические расчеты показывают, что с 1948 года такие всплески 30-градусного тепла 17 августа в прошлом веке случались только один раз – в 1954 году", – добавил метеоролог.
Среда, по словам Тишковца, станет "заключительным знойным аккордом". Во второй половине дня в регион придет холодный атмосферный фронт североатлантического циклона.
"Небо начнут постепенно затягивать мощные конвективные облака, а ближе к вечеру и в ночь на четверг зарядят мощные грозовые дожди, сопровождаемые шквалом и мозаичным градом. Одним ливневым залпом может вылиться 5–10 миллиметров, а местами – до 10–15 миллиметров осадков", – подчеркнул он.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что до середины недели аномально теплая погода установится на всей территории России.
Метеорологическое лето в Москве может закончиться уже на следующей неделе
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