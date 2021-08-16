Россиян предупредили о сохранении аномального тепла до середины недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
На всей территории России установилась аномально теплая погода, она сохранится до середины недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он отметил, что дневные температуры в понедельник, 16 августа, будут достигать 25–28 градусов, во вторник и среду – 29 градусов.
"Это значит, что вся прогностическая карта будет окрашена красным и красноватым цветом, что означает – температура выше нормы", – приводит слова Вильфанда РИА Новости.
Он уточнил, что в Поволжье температурный фон составляет выше 25 градусов, на нижней Волге – до 38–40 градусов. На 5–6 градусов выше нормы будет температура в Якутии.
"Очень жаркая погода. Максимальные температуры в Якутии – 25–29 градусов. На юге Хабаровского края и в Амурской области везде высокая температура, выше 25 градусов", – рассказал метеоролог.
В Москве погода будет на 3–4 градуса выше климатической нормы, добавил Вильфанд.
На предстоящей неделе в столице также ожидаются ливни и грозы. Об этом ранее рассказали в центре погоды "Фобос".
Москвичам рассказали, когда в столице закончится метеорологическое лето
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