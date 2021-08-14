Синоптик назвал сроки окончания купального сезона в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Купальный сезон в столичном регионе продлится минимум до 19 августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, слова которого передает ТАСС.

Он уточнил, что сейчас температура воды в Москве-реке составляет 20–21 градус тепла.

"По оценкам Росгидромета, купальный сезон продлился минимум до яблочного Спаса, потому что первая неделя будет теплой и комфортной", – сказал метеоролог.

Ранее Вильфанд рассказал о летней погоде в столице в дни. Он обещал, что погода в Москве и Подмосковье улучшится к выходным: дожди утихнут, вернется солнце и 26 градусов тепла. Такая погода будет держаться еще несколько дней. В начале следующей недели будет около +24...+26 градусов. Синоптик назвал эту погоду летней.

Климат в России за последние десятилетия существенно изменился, это можно наблюдать на примере Москвы.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что характерные для каждого региона климатические показатели со временем меняются, в том числе средняя температура и количество осадков. Условно принимаемые за норму величины высчитываются на основе метеонаблюдений за 30 лет и иногда обновляются. Метеоролог подчеркнул, что такое обновление ожидается и в этом году.