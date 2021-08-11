Синоптик пообещал москвичам летнюю погоду к концу недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о летней погоде в столице в ближайшие 7 дней, сообщает ТАСС.

По словам специалиста, погода в Москве и Подмосковье улучшится к выходным: дожди утихнут, вернется солнце и 26 градусов тепла. Такая погода будет держаться еще минимум семь дней.

"Ситуация начнет меняться в пятницу. Дождливые дни – среда и четверг, а в пятницу осадков уже заметно меньше, а в выходные дни уже будет преобладать область высокого давления, переменная облачность, солнца станет гораздо больше, и температура повысится до +24...+26 градусов. В начале следующей недели тоже будет около +24...+26 градусов. Это совершенно летняя погода", – сообщил синоптик.

Как уточнил Вильфанд, особенно теплыми в ближайшие дни в столице и области будут ночи: 16–18 градусов тепла. Это произойдет благодаря облачности, которая сохранит тепло.

Что касается купального сезона в столичном регионе – продолжить его можно будет минимум до начала следующей недели. Сейчас температура воды в Москве-реке составляет 22 градуса тепла.

Ранее синоптики предупредили, что в Москве предстоящий четверг, 12 августа, может стать самым дождливым днем в этом столетии. В ночь со среды на четверг в столице может выпасть 10–15 миллиметров осадков, а в некоторых регионах выпадет свыше трети месячной нормы. Вероятность такого погодного сценария составляет 89%.