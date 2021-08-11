Синоптик пообещал москвичам "прощальный поцелуй" лета

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В ближайшие выходные температура в Москве повысится до +26 градусов, что может стать последним заметным потеплением этим летом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
По его словам, в субботу и воскресенье под воздействием антициклона в столичный регион придет солнечная погода без осадков.
"В субботу дневная погода +22...+24 в Москве, +20...+25 в Подмосковье. В воскресенье будет всплеск, на мой взгляд, это последнее летнее тепло: +24...+26 в Москве, +22...+27 в Подмосковье. Это нам "прощальный поцелуй" лета в выходные, бонус от лета, но уже без жары – от 30 градусов больше не будем изнывать", – пояснил Тишковец.
Он отметил, что погода в Москве уже начала разворот в сторону осени, этот процесс продлится в течение всей второй половины недели. В городе пройдут освежающие дожди, к выходным они очистят атмосферу, и москвичам станет заметно легче дышать, уточнил специалист.
"Дожди с перерывами будут идти сегодня, завтра, в пятницу, причем завтра дожди будут увеличиваться по интенсивности и по продолжительности. За сегодняшний день накапает 8–10 миллиметров, и до 15–17 миллиметров может пролиться за следующие сутки", – заявил Тишковец.
В четверг, 12 августа, ожидаются осенние дожди и достаточно холодная погода с температурой до +20...+22 градусов.
"Завтра сапоги, зонтики – только в путь. В пятницу дождь постепенно ослабеет", – добавил синоптик.
Ранее москвичей предупредили о температурных качелях в столице. В ближайшие дни погода в Москве испортится из-за влияния холодного фронта, однако к концу недели в городе снова ожидается потепление.
Также сообщалось, что 12 августа в Москве может стать самым дождливым днем в этом столетии. В ночь со среды на четверг в столице может выпасть 10–15 миллиметров осадков, а в некоторых регионах выпадет свыше трети месячной нормы. Вероятность такого погодного сценария составляет 89%.
Жителям столицы рассказали об осадках
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