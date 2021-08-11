Четверг в Москве может стать самым дождливым в этом столетии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
12 августа в Москве может стать самым дождливым днем в этом столетии. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
В ночь со среды на четверг в столице может выпасть 10–15 миллиметров осадков, а в некоторых регионах выпадет свыше трети месячной нормы. Вероятность такого погодного сценария составляет 89%.
Кроме того, в начале следующей недели к Москве приблизится холодный фронт, который принесет с собой сильные дожди.
"Лето будет сдавать свои позиции по всем фронтам, хотя это не значит, что наступит осень. Но волна холода будет достаточно ощутимой, это будет первый звоночек от приближающейся осени", – отметил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, москвичей ожидают более свежие воздушные массы полярного происхождения.
Ранее москвичей предупредили о температурных качелях в столице. В ближайшие дни погода в Москве испортится из-за влияния холодного фронта, однако к концу недели в городе снова ожидается потепление.
Уточняется, что в ближайшие дни температура днем снизится до +22...+24 градусов, в городе продолжатся дожди: за ближайшие два дня выпадет около 30 миллиметров осадков.
"Утро": синоптик рассказала о погоде в столице
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