Ливни и грозы задержатся в столице до утра среды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столичный регион пришли дожди. Осадки продлятся до 09:00 среды. Об этом в своем телеграм-канале сообщил столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
В связи с этим Гидрометцентр России объявил в столице желтый уровень погодной опасности.
Москвичам рекомендовали во время непогоды не ходить вблизи линий электропередачи, шатких конструкций и деревьев. Автомобилистам, попавшим в сильный дождь, необходимо остановиться, включить аварийные огни и закрыть все окна и двери. Также стоит отключить электроприборы, в том числе смартфоны.
Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что самым комфортным с точки зрения погоды днем на текущей неделе окажется суббота. Днем температура составит +20...+25 градусов, а ночью – около +13...+15 градусов. Осадки не ожидаются.
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отмечал, что в ближайшие четыре дня москвичей ждет похолодание. Синоптик рассказал, что теплая погода в столице сохранится, но обещанной жары уже не будет.
Москвичи поделились кадрами непогоды
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