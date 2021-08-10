Синоптик назвала самый комфортный день в Москве на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ждет жителей столицы до конца недели.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что во вторник, 10 августа, в Москве ожидаются кратковременный дождь и гроза. Днем синоптическая ситуация в столичном регионе будет связана с теплым сектором циклона, а вечером – с влиянием холодного атмосферного фронта.
По словам эксперта, в столице будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня пройдет кратковременный дождь с грозой. Столбики термометров покажут +27...+29 градусов, в Подмосковье – около +25...+30 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, с порывами при грозе.
"Вероятность гроз в ближайшие дни существует, но усиления ветра при ночной грозе не ожидаем. Где-то после 18:00 к столичному региону во вторник, 10 августа, подойдет с северо-запада атмосферный фронт, который проявит себя кратковременным дождем. То есть на западе Подмосковья и на западе Москвы дожди будут, а вот восток сегодня может остаться без осадков", – сказала Позднякова.
Кратковременный дождь ожидает жителей столицы и в пятницу, 13 августа, при этом дневная температура составит +23…+25 градусов.
Самым комфортным днем на неделе, по мнению Поздняковой, станет суббота, 14 августа. Это единственное время, когда зонтик можно будет оставить дома.
Локальные дожди вернутся в Москву в воскресенье, 15 августа, но за счет теплых потоков воздуха с юго-запада днем температура составит +25…+26 градусов, сказала Позднякова.
"Температура воздуха все эти дни остается выше климатической нормы. Но если в начале недели она выше нормы на 5–7 градусов, то в середине недели – на 2–4 градуса", – подытожила метеоролог.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что в ближайшие четыре дня москвичей ждет похолодание. Синоптик рассказал, что теплая погода в столице сохранится, но обещанной жары не будет.
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