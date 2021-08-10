Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве во вторник, 10 августа, сообщает РИА Новости.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, днем синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, а вечером – влиянием холодного атмосферного фронта.

В столице будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня пройдет кратковременный дождь с грозой. Столбики термометров покажут +27...+29 градусов, в Подмосковье – около +25...+30 градусов.

Ветер будет дуть со скоростью 2–7 метра в секунду, при грозе порывистый.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что в ближайшие четыре дня москвичей ждет похолодание. Синоптик рассказал, что теплая погода в столице сохранится, но обещанной жары не будет.

Цыганков рассказал, что во вторник москвичей ждет кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха составит +26...+28 градусов днем и +17...+19 – ночью. В среду и четверг в Москве ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем в среду составит +24...+26 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +18 градусов. В четверг в столице будет +22...+24 градусов.

В пятницу, субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков. Температура "будет плавно расти". В пятницу она составит +19...+24 градусов. В субботу – около +20...+25 градусов. В воскресенье столбик термометра и вовсе поднимется до +29 градусов. Ветер ожидается южный 5–10 метров в секунду.