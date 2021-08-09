Синоптик предупредил москвичей о похолодании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов



Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что в ближайшие четыре дня москвичей ждет похолодание. В беседе с RT синоптик рассказал, что теплая погода в столице сохранится, но обещанной жары не будет.

"Тенденция теплой погоды сохраняется, единственное, обещали на этой неделе жару, но жара заканчивается сегодняшним днем. Сегодня солнечно, без осадков, температура по прогнозу – около +28 °С", – отметил Цыганков.

Синоптик пояснил, что начиная с завтрашнего дня в Москве будет прохладнее – на это окажет влияние атмосферный фронт. Такая ситуация сохранится до четверга.

Цыганков рассказал, что во вторник москвичей ждет кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха составит +26... +28 °С днем, и +17... +19 – ночью. В среду и четверг в Москве ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем в среду составит +24... +26 °С. Ночью столбик термометра опустится до +18 °С. В четверг в столице будет +22... +24 °С.

Собеседник RT добавил, что в пятницу, субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков. Он отметил, что температура "будет плавно расти". В пятницу она составит +19... +24 °С. В субботу – +20... +25 °С. В воскресенье столбик термометра и вовсе поднимется до +29 °С. Ветер ожидается южный, 5–10 метров в секунду.

Ранее москвичей предупредили о дождливой погоде во второй половине недели. Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что самым неблагоприятным днем с точки зрения осадков для москвичей станет среда: кратковременный дождь ждет жителей столицы в течение всех суток.