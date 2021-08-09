Москвичей предупредили о дождливой погоде во второй половине недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москвичам рассказали, как изменится погода в столице на этой неделе. В первые дни недели в столице будет жарко, но уже во вторник во второй половине дня начнутся дожди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста московского Метеобюро Татьяну Позднякову.
"Погода в первой половине недели будет жаркая, летняя – в дневные часы +27...+29, ночи будут довольно теплые – около +17...+19, по области – не ниже +14 градусов. Характер погоды будет меняться завтра во второй половине дня – местами пройдут кратковременные дожди", – отметила Позднякова.
По словам специалиста, среда станет самым неблагоприятным днем с точки зрения осадков. Кратковременный дождь ждет москвичей в течение всех суток. Также возможна гроза. Ночь будет довольно теплой – около +17...+19 градусов.
К концу недели атмосферное давление вырастет. В четверг и пятницу также могут пройти кратковременные дожди. Субботний день обещает быть солнечным, однако ночь будет попрохладнее, но уже не будет так душно, как в начале недели.
Ранее МЧС предупредило об опасной жаре в ряде регионов России 9 августа. В Воронежской, Рязанской и Тамбовской областях ожидается +35...+37 градусов тепла, в Курской, Костромской, Белгородской, Брянской, Ивановской, Липецкой и Тамбовской областях – около +30...+33 градусов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: