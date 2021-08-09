Москвичей предупредили о дождливой погоде во второй половине недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичам рассказали, как изменится погода в столице на этой неделе. В первые дни недели в столице будет жарко, но уже во вторник во второй половине дня начнутся дожди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста московского Метеобюро Татьяну Позднякову.

"Погода в первой половине недели будет жаркая, летняя – в дневные часы +27...+29, ночи будут довольно теплые – около +17...+19, по области – не ниже +14 градусов. Характер погоды будет меняться завтра во второй половине дня – местами пройдут кратковременные дожди", – отметила Позднякова.

По словам специалиста, среда станет самым неблагоприятным днем с точки зрения осадков. Кратковременный дождь ждет москвичей в течение всех суток. Также возможна гроза. Ночь будет довольно теплой – около +17...+19 градусов.

К концу недели атмосферное давление вырастет. В четверг и пятницу также могут пройти кратковременные дожди. Субботний день обещает быть солнечным, однако ночь будет попрохладнее, но уже не будет так душно, как в начале недели.

Ранее МЧС предупредило об опасной жаре в ряде регионов России 9 августа. В Воронежской, Рязанской и Тамбовской областях ожидается +35...+37 градусов тепла, в Курской, Костромской, Белгородской, Брянской, Ивановской, Липецкой и Тамбовской областях – около +30...+33 градусов.