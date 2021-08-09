В Сочи сильные ливни вновь подтопили улицы города

Фото: телеграм-канал "Жизнь Сочи"

В Сочи из-за сильных дождей вновь подтопило улицы города, сообщает РИА Новости.

Ранее в Сети начали появляться видео, на которых заметны подтопления улиц, свалившиеся на припаркованные машины деревья и бурлящая река, через которую переходят жители.

Сообщения о подтоплении поступают в основном из Адлерского и Хостинского районов.

Ранее на Кубани из-за ливней и гроз объявили штормовое. Ураганный ветер в Адлере повалил рекламный щит на машину.

Известно, что в этот момент в салоне находились люди. В Сочи улицы превратились в реки. В некоторых районах машины буквально плыли.