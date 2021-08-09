МЧС предупредило об опасной жаре в ряде регионов России 9 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В большинстве регионов Центральной России в понедельник, 9 августа, прогнозируется аномальная жара до +37 градусов.

По данным МЧС, в Воронежской, Рязанской и Тамбовской областях ожидается 35–37 градусов тепла, в Курской, Костромской, Белгородской, Брянской, Ивановской, Липецкой и Тамбовской областях – 30–33 градуса.

"Днем 9 августа местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара, максимальная температура воздуха – плюс 35–37 градусов", – говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Воронежской области.

В Калужской, Смоленской, Тульской, Ярославской, Владимирской и Тверской областях воздух, по прогнозам синоптиков, прогреется до плюс 27–30 градусов.

По данным Гидрометцентра, в Центральном федеральном округе 9 августа ожидаются небольшие дожди с грозами.

В Москве на предстоящей неделе температура воздуха превысит показатели нормы, об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По прогнозам метеоролога, в столице будет в среднем 27–29 градусов тепла, в Подмосковье может потеплеть до 30 градусов. Наибольшая жара ожидается в понедельник, когда воздух прогреется до 31 градуса тепла.