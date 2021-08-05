В Гидрометцентре назвали сроки наступления синоптической осени в Москве

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Синоптическая очень в Москве обычно наступает в третьей декаде августа, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он добавил, что длится она до 15 октября, затем начинается так называемое предзимье.

"Средняя дата начала осени – это двадцатые числа августа – 22 или 23 августа. <...> В среднем естественная синоптическая осень длится до 15 октября. После 15 числа начинается сезон с очень красивым названием "предзимье", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Синоптик подчеркнул, что в некоторых случаях дата наступления синоптической осени может сдвигаться на 10–14 дней.

Ранее Вильфанд рассказал, когда на российских курортах начнется бархатный сезон. По словам синоптика, в этом году он будет короче, чем в прошлом – начнется в первой декаде сентября и продлится до первой декады октября.