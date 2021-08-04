Россиянам рассказали, когда погода начнет перестраиваться на осенний режим

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В центральной части России погода начнет постепенно перестраиваться на осенний режим в середине августа, жары в этот период не предвидится, рассказал ведущий специалист центра погода "Фобос" Евгений Тишковец.
"Рубиконом будет середина месяца. Вторая половина августа будет подготовкой к развороту на осень, еще не буквально, конечно, но погода будет перестраиваться", – приводит слова метеоролога ТАСС.
Он также добавил, что температурный режим в первой половине августа на территории Центральной России ожидается выше климатической нормы, а из-за большого количества осадков сам месяц будет "хлябистый".
В Москве к выходным воздух прогреется до 27 градусов. До конца рабочей недели ожидается температура в диапазоне 20–25 градусов выше нуля. Метеоролог также добавил, что погода в столице вернулась в рамки климатической нормы. Ночью температура воздуха будет постепенно опускаться до 9–14 градусов.
На юге страны, где отмечается сильная жара от 35 до 40 градусов, к выходным станет немного прохладнее, рассказал Тишковец. Наступающий холодный фронт уже в среду, 4 августа, понизит температуру на один – два градуса.
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