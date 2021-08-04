Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

02:33

Россиянам рассказали, когда погода начнет перестраиваться на осенний режим

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В центральной части России погода начнет постепенно перестраиваться на осенний режим в середине августа, жары в этот период не предвидится, рассказал ведущий специалист центра погода "Фобос" Евгений Тишковец.

"Рубиконом будет середина месяца. Вторая половина августа будет подготовкой к развороту на осень, еще не буквально, конечно, но погода будет перестраиваться", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Он также добавил, что температурный режим в первой половине августа на территории Центральной России ожидается выше климатической нормы, а из-за большого количества осадков сам месяц будет "хлябистый".

В Москве к выходным воздух прогреется до 27 градусов. До конца рабочей недели ожидается температура в диапазоне 20–25 градусов выше нуля. Метеоролог также добавил, что погода в столице вернулась в рамки климатической нормы. Ночью температура воздуха будет постепенно опускаться до 9–14 градусов.

На юге страны, где отмечается сильная жара от 35 до 40 градусов, к выходным станет немного прохладнее, рассказал Тишковец. Наступающий холодный фронт уже в среду, 4 августа, понизит температуру на один – два градуса.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать