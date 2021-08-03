Синоптик предупредил россиян о хлябистой погоде в августе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прохладная погода в регионах Центральной России сменится периодом потепления и дождей, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Август будет хлябистый, то есть довольно дождливый. Выпадет на 50% больше осадков", – сказал он.

Тишковец уточнил, что прохлада в Центральной России продержится до конца недели, после чего температура воздуха начнет повышаться.

На юге страны, где отмечается сильная жара от 35 до 40 градусов, к выходным станет немного прохладнее. Наступающий холодный фронт уже в среду, 4 августа, понизит температуру на один – два градуса. Сильных осадков в южных регионах не ожидается, добавил Тишковец.

Ранее метеоролог Александр Голубев рассказал, что первые две недели августа температура воздуха в Москве в дневные часы будет варьироваться от 23 до 26 градусов. После этого периода показатель начнет снижаться на 2–3 градуса.

