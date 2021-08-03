Синоптик пообещал возвращение 30-градусной жары в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пришедшая в столичный регион прохлада к концу недели сменится жаркой погодой с температурой до плюс 30 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Погода будет неоднородной, вчера было жарко, до 30 градусов, а по области – до плюс 31 градуса, но сегодня понижение температуры, связанное с изменением циркуляции и поступлением прохладных воздушных масс с северо-запада, температура около климатической нормы", – заявил синоптик.
По словам Вильфанда, 4 и 5 августа в столице установится температура 22–25 градусов, осадков не ожидается. Однако начиная с пятницы, 6 августа, температура воздуха начнет повышаться под влиянием воздушных масс, которые придут на территорию европейской части России с юго-запада.
"В пятницу, субботу и воскресенье температура воздуха будет 25–30 градусов, это заметное повышение, которое выше нормы примерно на 3–4 градуса", – пояснил Вильфанд.
Также, по его словам, в конце недели в Москве станет облачно, прогнозируются кратковременные дожди. По оценке Вильфанда, в августе в столичном регионе температура окажется в среднем выше климатической нормы.
Ранее Вильфанд отметил, что, несмотря на примету, согласно которой после Ильина дня, который отмечается 2 августа, становится холодно, купаться в водоемах столичного региона по-прежнему можно.
Также метеоролог Александр Голубев рассказал, что первые две недели августа температура воздуха в Москве в дневные часы будет варьироваться от 23 до 26 градусов. После этого периода показатель начнет снижаться на 2–3 градуса.
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