Москвичам рассказали, как изменится погода к выходным

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В выходные москвичей ждет комфортное тепло, воздух прогреется до 27 градусов, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он также отметил, что до конца рабочей недели температура будет в диапазоне 20–25 градусов выше нуля.

"К выходным мы попадем в теплый сектор циклона. У нас ожидается повышение температурного режима, но не столь значимое – до 25–27 градусов. Но вполне порадуемся комфортному теплу", – приводит слова синоптика ТАСС.

Метеоролог добавил, что погода в Москве вернулась в рамки климатической нормы. Ночью температура воздуха будет постепенно опускаться до 9–14 градусов.

В августе на территории Центральной России выпадет на 50% больше осадков. Об этом Тишковец рассказал ранее. Он также отметил, что на юге страны, где отмечается сильная жара от 35 до 40 градусов, к выходным станет немного прохладнее. Наступающий холодный фронт уже в среду, 4 августа, понизит температуру на один – два градуса.