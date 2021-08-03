Вильфанд объяснил крайне редкую погодную аномалию в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил аномальные сухие и тихие грозы, прошедшие в Москве 2 августа, сообщает "Лента.ру".

Он подчеркнул, что крайне редкая для столичного региона погодная аномалия связана с особенностями скорости распространения звука и света, а также высокой температурой в городе.

Метеоролог добавил, что такие природные явления, как ливень с громом, молниями и порывами ветра, не должны вызывать беспокойства. Они безопасны и возникают из-за погодных, а также некоторых физических особенностей.

"Люди часто видят молнию, но не слышат звук грома – это называется "зарница". Дело в том, что скорость света существенно превышает скорость звука, и, когда молния сверкает вдали, гром может прозвучать с опозданием на 10–20 секунд, а иногда и вообще не доходит. Так что все дело здесь в точке наблюдения", – сказал Вильфанд.

Он добавил, что явление сухих гроз более характерно для южных регионов, Кавказа, однако в этом году москвичам удалось своими глазами увидеть аномалию. Синоптик отметил, что чаще такое бывает в июне.

Ранее Вильфанд отметил, что, несмотря на примету, согласно которой после Ильина дня, который отмечается 2 августа, становится холодно, купаться в водоемах столичного региона по-прежнему можно.

Также метеоролог Александр Голубев рассказал, что первые две недели августа температура воздуха в Москве в дневные часы будет варьироваться от 23 до 26 градусов. После этого периода показатель начнет снижаться на 2–3 градуса.