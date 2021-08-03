Вильфанд объяснил крайне редкую погодную аномалию в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил аномальные сухие и тихие грозы, прошедшие в Москве 2 августа, сообщает "Лента.ру".
Он подчеркнул, что крайне редкая для столичного региона погодная аномалия связана с особенностями скорости распространения звука и света, а также высокой температурой в городе.
Метеоролог добавил, что такие природные явления, как ливень с громом, молниями и порывами ветра, не должны вызывать беспокойства. Они безопасны и возникают из-за погодных, а также некоторых физических особенностей.
"Люди часто видят молнию, но не слышат звук грома – это называется "зарница". Дело в том, что скорость света существенно превышает скорость звука, и, когда молния сверкает вдали, гром может прозвучать с опозданием на 10–20 секунд, а иногда и вообще не доходит. Так что все дело здесь в точке наблюдения", – сказал Вильфанд.
Он добавил, что явление сухих гроз более характерно для южных регионов, Кавказа, однако в этом году москвичам удалось своими глазами увидеть аномалию. Синоптик отметил, что чаще такое бывает в июне.
Ранее Вильфанд отметил, что, несмотря на примету, согласно которой после Ильина дня, который отмечается 2 августа, становится холодно, купаться в водоемах столичного региона по-прежнему можно.
Также метеоролог Александр Голубев рассказал, что первые две недели августа температура воздуха в Москве в дневные часы будет варьироваться от 23 до 26 градусов. После этого периода показатель начнет снижаться на 2–3 градуса.
Четверть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: