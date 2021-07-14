Синоптик пообещал москвичам бабье лето и красивую золотую осень

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В 2021 году золотая осень в Москве будет красивой и довольно продолжительной, так как за весну и половину лета почва получила достаточно влаги. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
"Осадков было много. Я общался с нашими агрометеорологами, биологами, влаги много (в почве. – Прим. ред.), поэтому не нужно печалиться, что листья быстро опадут. Пышное природы увядание будет продолжительное время", – сказал метеоролог.
По словам Вильфанда, москвичей традиционно ожидает бабье лето осенью 2021 года. В то же время он напомнил, что бабьим летом называют период сухой, ясной, теплой погоды после затяжного ненастья. Таким образом, прежде чем вернуться к комфортным температурам, придется померзнуть.
Ранее в Росгидромете заявили об ускорении климатических изменений в России. Прирост температуры в стране значительно превышает среднемировые показатели, подсчитали ученые.
Вместе с тем китайские ученые предрекли России катастрофически долгое лето. По их мнению, через 80 лет лето будет длиться почти полгода. Новое исследование показало, что с каждым годом количество летних дней увеличивается, при этом зима, весна и осень, напротив, становятся короче.
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