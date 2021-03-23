Синоптики рассказали о погоде в России в сентябре

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сентябрь в 2021 году на европейской территории России будет теплым. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Судя по прогнозу, можно говорить о бабьем лете в этом году в сентябре на европейской территории страны. Большая часть территории страны покрыта розоватым цветом, то есть температура будет около нормы на положительном фоне, это характеристика бабьего лета", – сказал Вильфанд Агентству "Москва".

Он отметил, что динамика последних 20 лет свидетельствует о том, что теплая погода все более характерна для первого осеннего месяца.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москву придет весеннее тепло. Она отметила, что последний снег выпадет в ночь на 23 марта. В последующие дни дневные и ночные температуры будут расти.