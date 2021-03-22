Метеоролог рассказала, каким будет начало апреля в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, когда в городе начнет таять снег и каким будет начало апреля.
Ранее сообщалось, что к концу рабочей недели в Москве ожидается мощное потепление. Самыми прохладными будут 22 и 23 марта: в эти дни столбики термометров днем не поднимутся выше +3 градусов. Однако уже со среды начнется потепление, а к пятнице придет настоящая весна.
В последующие дни, по словам синоптика, осадков не ожидается, а также прогнозируется постепенное повышение дневных и ночных температур. "К концу недели ночная температура будет уже слабоположительная, порядка 0, может быть, +2 градуса, а дневная – около +6 градусов", – добавила метеоролог.
Вместе с ростом температуры начнет сходить снег, однако бурного таяния не ожидается, подчеркнула Позднякова. "По 3-4 сантиметра снега будет сходить при такой ситуации каждый день", – объяснила она.
Метеоролог также рассказала, каким будет начало второго весеннего месяца в Москве.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что апрель в Москве обещает быть теплым, температура воздуха, с большой долей вероятности, будет держаться выше климатической нормы. По его словам, более подробный и точный прогноз на апрель будет готов 31 марта.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: