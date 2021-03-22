Метеоролог рассказала, каким будет начало апреля в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, когда в городе начнет таять снег и каким будет начало апреля.

Ранее сообщалось, что к концу рабочей недели в Москве ожидается мощное потепление. Самыми прохладными будут 22 и 23 марта: в эти дни столбики термометров днем не поднимутся выше +3 градусов. Однако уже со среды начнется потепление, а к пятнице придет настоящая весна.





Татьяна Позднякова главный специалист Метеобюро Москвы Такой последний значимый снег в столичном регионе пройдет именно сегодня, 22 марта. Будет идти местами в Москве в течение всего дня. Местами прирост может составить до одного сантиметра. Слабый снег сохранится в ночь на 23-е число.

В последующие дни, по словам синоптика, осадков не ожидается, а также прогнозируется постепенное повышение дневных и ночных температур. "К концу недели ночная температура будет уже слабоположительная, порядка 0, может быть, +2 градуса, а дневная – около +6 градусов", – добавила метеоролог.

Вместе с ростом температуры начнет сходить снег, однако бурного таяния не ожидается, подчеркнула Позднякова. "По 3-4 сантиметра снега будет сходить при такой ситуации каждый день", – объяснила она.

Метеоролог также рассказала, каким будет начало второго весеннего месяца в Москве.





Татьяна Позднякова главный специалист Метеобюро Москвы Модели показывают, что такая относительно теплая погода с дневной температурой уже порядка +6...+7 градусов и ночной слабоположительной температурой сохранится в Москве и в самых первых числах апреля. Если у нас и будут осадки, то это уже будет дождь.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что апрель в Москве обещает быть теплым, температура воздуха, с большой долей вероятности, будет держаться выше климатической нормы. По его словам, более подробный и точный прогноз на апрель будет готов 31 марта.