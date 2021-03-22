Москвичам пообещали мощное потепление к выходным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мощное потепление ожидается в столице в конце рабочей недели. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Отмечается, что самыми прохладными будут 22 и 23 марта. В эти дни столбики термометров днем не поднимутся выше +3 градусов. Однако уже со среды начнется потепление, отметили метеорологи.

"Но со среды начнется мощное потепление, и к концу рабочей недели придет настоящая метеорологическая весна – воздух будет прогреваться до апрельских +8 градусов", – говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что аномально теплая погода придет в ряд регионов России на новой рабочей неделе.

Специалист отметил, что температура выше нормы ожидается в Сибири и на Дальнем Востоке. Кроме того, в Красноярском крае температура будет на 8–10 градусов выше нормы.

Также он пообещал москвичам теплый апрель. По прогнозу синоптика, температура воздуха будет выше климатической нормы.

