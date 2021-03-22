Синоптик предупредил о приходе аномального тепла в ряд регионов РФ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Аномально теплая погода придет в ряд регионов России на новой рабочей неделе. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Специалист заявил, что температура выше нормы ожидается в Сибири и на Дальнем Востоке.

"В Красноярском крае температура будет на 8–10 градусов выше нормы. Настоящая весна. Также на 8–10 градусов выше нормы в Забайкалье", – спрогнозировал Вильфанд.

По мнению синоптика, днем температура воздуха в Красноярске будет достигать 4 градусов тепла. При этом в Иркутской области потеплеет до +8 градусов. В свою очередь, на юге Забайкалья, в Амурской области и Хабаровске ожидается до 10 градусов тепла.

"Настоящая теплынь", – подытожил метеоролог.

Ранее Вильфанд пообещал москвичам теплый апрель. По прогнозу синоптика, температура воздуха будет держаться выше климатической нормы.

В свою очередь, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что погода в Москве возьмет курс на потепление после 23 марта. При этом в последние выходные месяца воздух прогреется до плюс 10 градусов.