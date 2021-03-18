Синоптик рассказал, когда в Москву придет настоящая весна

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Погода в Москве возьмет курс на потепление после 23 марта, в последние выходные месяца воздух прогреется до плюс 10 градусов, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Предварительные расчеты показывают, что с 23 марта наметятся довольно позитивные перемены, установится так называемый восточный перенос более теплых воздушных масс, и в такой обстановке последняя неделя марта пройдет, предварительно, в условиях по-весеннему солнечной и сухой погоды", – приводит слова синоптика Агентство "Москва".

По его данным, начиная со вторника, 23 марта, потепление заметно усилится, среднесуточная температура закрепится в плюсовой зоне и начнется так называемая метеорологическая весна.

"Если ночная температура еще будет колебаться в среднем от минус 4 до плюс 1 градуса, то днем воздух уже прогреется до плюс 5 в середине финальной недели марта и до плюс 10 – к последующим выходным. То есть уже запахнет настоящей весной", – отметил Тишковец.

Специалист пояснил, что в настоящее время среднемесячная температура в столице ниже климатической нормы на 1,1 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что весенняя погода с устойчивой температурой плюс 15–18 градусов может прийти в центр европейской части РФ через 1–1,5 месяца.

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, в свою очередь, рассказала, что "слякотная погода" в городе тоже прекратится только в апреле.