Гололедица сохранится в Москве до субботы

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Из-за гололедицы в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики отмечают, что период предупреждения будет действовать до 12:00 20 марта.

В связи с этим столичных водителей призвали к осторожности на дорогах. Их попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее сообщалось, что в субботу в столице ожидается переменная облачность, ночью может пойти снег. Столбики термометров могут опуститься до 5–8 градусов мороза, по области – до 9 градусов ниже нуля. Днем будет солнечно и без осадков.