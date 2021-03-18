Москвичам рассказали о погоде в выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В выходные погоду в столице будет определять антициклон. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в субботу, 20 марта, ожидается переменная облачность, ночью может пойти снег. Столбики термометров могут опуститься до 5–8 градусов мороза, по области до 9 градусов ниже нуля. Днем будет солнечно и без осадков.

"В воскресенье атмосферное давление чуть понизится, антициклон сместится на восток. В течение всех суток погода облачная с прояснениями. Местами небольшой снежок в ночные часы и фаза смешанных осадков – в дневные. Температура будет чуть ниже климатической нормы", – цитирует Позднякову RT.

Специалист также добавила, что на следующей неделе морозная погода сохранится. Так, в понедельник и вторник ночью столбики термометров опустятся до 4 градусов мороза, по области – до 9 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до 4 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что москвичей предупредили об опасности из-за гололедицы в столице и области. Предупреждение синоптиков будет действовать до 21:00 пятницы, 19 марта.

