Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице снег пролежит весь март, несмотря на положительную температуру в конце месяца, говорится на портале "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, во второй половине марта ожидаются снег и отрицательные температуры по ночам.

"Устойчиво отрицательной будет температура в период с 17 по 22 марта, только в последние пять дней марта средняя суточная температура станет положительной. Но этого тепла будет недостаточно, чтобы растопить весь снег в городе", – говорится в сообщении.

Метеорологи прогнозируют, что в среднем март может оказаться немного холоднее многолетних значений, а осадков выпадет больше нормы.

"С начала XXI века всего шесть лет в марте температура воздуха была ниже нормы. Самым холодным оказался март 2013 года с отрицательной аномалией температуры воздуха минус 4,4 градуса", – отмечают синоптики.

Директор Гидрометцентра России Сергей Борщ накануне предупредил, что температурные колебания сохранятся в столице до конца текущей недели. Кроме того, из-за погодных контрастов ночью вероятны подмерзания, которые будут таять днем.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какой будет погода в столице на следующей неделе. По ее словам, ожидаются осадки время от времени, так как погоду будет определять область пониженного атмосферного давления.

