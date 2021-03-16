Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице снег пролежит весь март, несмотря на положительную температуру в конце месяца, говорится на портале "Метеоновости".
По прогнозам синоптиков, во второй половине марта ожидаются снег и отрицательные температуры по ночам.
"Устойчиво отрицательной будет температура в период с 17 по 22 марта, только в последние пять дней марта средняя суточная температура станет положительной. Но этого тепла будет недостаточно, чтобы растопить весь снег в городе", – говорится в сообщении.
Метеорологи прогнозируют, что в среднем март может оказаться немного холоднее многолетних значений, а осадков выпадет больше нормы.
"С начала XXI века всего шесть лет в марте температура воздуха была ниже нормы. Самым холодным оказался март 2013 года с отрицательной аномалией температуры воздуха минус 4,4 градуса", – отмечают синоптики.
Директор Гидрометцентра России Сергей Борщ накануне предупредил, что температурные колебания сохранятся в столице до конца текущей недели. Кроме того, из-за погодных контрастов ночью вероятны подмерзания, которые будут таять днем.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какой будет погода в столице на следующей неделе. По ее словам, ожидаются осадки время от времени, так как погоду будет определять область пониженного атмосферного давления.
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