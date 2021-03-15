Метеоролог предупредил москвичей о чередовании зимней и весенней погоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Директор Гидрометцентра России Сергей Борщ предупредил жителей столицы о нестабильной погоде с колебаниями температуры воздуха и количества осадков. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Сейчас мы ожидаем, что в ближайшее время будет преобладать теплая погода, теплее обычной, потом несколько похолодает, то есть будет колебание температуры воздуха и осадков. Вот такой режим сохранится в ближайшую неделю", – заявил специалист.
Борщ напомнил, что 15 марта в Москве отмечаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а температура воздуха фиксируется на уровне плюс 2–4 градуса. При этом во вторник, 16 марта, можно ожидать похолодания до минус 2 градусов в ночное время и плюс 2–4 градуса днем.
По словам метеоролога, температурные и погодные колебания будут продолжительными. При этом в связи с периодическим падением температуры воздуха ниже нуля Борщ предостерег об опасности гололедицы. Этот процесс специалист также назвал фактором, который обеспечивает более быстрое испарение снега в Москве.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее объяснил, что в начале недели погода в Москве будет теплее нормы на 5 градусов. Устойчивая весенняя погода с температурой воздуха плюс 15–18 градусов ожидается в РФ примерно через месяц или полтора.
Некоторые улицы и дворы в Москве обледенели
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: