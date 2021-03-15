Метеоролог предупредил москвичей о чередовании зимней и весенней погоды

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Директор Гидрометцентра России Сергей Борщ предупредил жителей столицы о нестабильной погоде с колебаниями температуры воздуха и количества осадков. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сейчас мы ожидаем, что в ближайшее время будет преобладать теплая погода, теплее обычной, потом несколько похолодает, то есть будет колебание температуры воздуха и осадков. Вот такой режим сохранится в ближайшую неделю", – заявил специалист.

Борщ напомнил, что 15 марта в Москве отмечаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а температура воздуха фиксируется на уровне плюс 2–4 градуса. При этом во вторник, 16 марта, можно ожидать похолодания до минус 2 градусов в ночное время и плюс 2–4 градуса днем.

По словам метеоролога, температурные и погодные колебания будут продолжительными. При этом в связи с периодическим падением температуры воздуха ниже нуля Борщ предостерег об опасности гололедицы. Этот процесс специалист также назвал фактором, который обеспечивает более быстрое испарение снега в Москве.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее объяснил, что в начале недели погода в Москве будет теплее нормы на 5 градусов. Устойчивая весенняя погода с температурой воздуха плюс 15–18 градусов ожидается в РФ примерно через месяц или полтора.

