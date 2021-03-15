Автоэксперт рассказал, когда пора менять зимнюю резину на летнюю

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Автоэксперт и ведущий программы "Вечерняя передача" на "Москве FM" Максим Ракитин в беседе с Москвой 24 рассказал о погодных условиях, при которых можно будет сменить зимнюю резину на летнюю. Он также отметил, что ближайшие две недели об этом пока рано думать.
"По теории и по практике, если среднесуточная температура равняется 7 градусам, летние шины уже можно использовать. Сейчас пока, судя по градуснику, рановато – ближайшие неделю-две этого точно делать не стоит", – заявил Ракитин.
Он также напомнил об очередях в столичные шиномонтажки в момент, как только установится достаточно теплая весенняя погода. "Поэтому лучше выбирать время для смены резины ранним утром или поздним вечером", – добавил специалист.
Кроме того, автоэксперт рассказал и о других процедурах, которые стоит провести с автомобилями в рамках подготовки к теплой погоде.
Ракитин добавил, что при смене зимнего сезона на летний автомобиль рекомендуется помыть. "Нужно смыть с него всю грязь, смешанную с реагентами, чтобы не пострадало лакокрасочное покрытие, а также можно покрыть кузов воском", – объяснил автоэксперт.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал москвичам оттепель. По его словам, погода в столице на следующей неделе будет спокойной и мягкой.
При этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что весна в столице начнет наступать после Масленицы, однако сразу мощного потепления ждать не стоит.
"Разумеется, это финальное значимое похолодание в сезоне, но волны холода еще будут. Конечно, после Масленицы весна медленно будет наступать по всем фронтам точно по климатическому графику", – пояснил Тишковец.
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