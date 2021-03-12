Вильфанд пообещал москвичам оттепель

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Погода в Москве на следующей неделе будет спокойной и мягкой, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Температура воздуха в воскресенье повысится до 4–6 градусов тепла. В понедельник примерно такая же температура. Это очевидная оттепель. Существенных осадков не ожидается", – цитирует "Интерфакс" синоптика.
В субботу в городе ожидаются интенсивные осадки в виде мокрого снега. На следующей неделе существенных осадков не будет, как и сильных морозов. Вильфанд подчеркнул, что начиная со среды столбики термометров ночью будут показывать небольшой минус, а днем колебаться около нулевой отметки.
"Но это не значит, что больше не будет понижения температуры. До конца месяца морозы еще будут, но не такие сильные, как в середине этой недели, до минус 10 градусов", – добавил специалист.
По его словам, резкое снижение температуры воздуха на этой неделе в Москве стало "зимним аккордом". Зима же еще будет сталкиваться с весной до конца марта.
Ранее столичных автомобилистов предупредили о гололедице на дорогах в выходные. Автомобилистам рекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим. Также водителям посоветовали не допускать резких маневров и не отвлекаться на телефоны, находясь за рулем.
Жителей столицы ожидает очередная метель
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