Синоптики рассказали, когда произойдет "штурм нуля" в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Жителей столичного региона начиная с 11 марта ожидает потепление, заявил РБК ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В четверг в Москве температура воздуха будет от минус 6 до минус 8 градусов, в Московской области – от минус 5 до минус 10.

Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что повышение температуры наступит в связи с разрушением антициклона под натиском атлантического тепла.

Однако, уверяет Тишковец, потепление не дотягивает до температурной нормы. По его словам, такая погода соответствует январским показателям.

В ночь на 12 марта столбики термометров покажут от минус 15 до минус 17 градусов. Днем в пятницу потеплеет до минус 4 – минус 6. Вечером после 21:00 в столице ожидается снегопад. А уже в субботу "столбики термометра пойдут на штурм нуля", добавил Тишковец.

Синоптик подчеркнул, что в марте температуры днем будут обусловлены слабым плюсом, а ночью – слабым минусом. При этом будет таять снег и наблюдаться слякоть.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 марта был побит температурный рекорд, установленный 11 марта 1972 года. Тогда столбики термометров опустились до 19,4 градуса. В четверг же температура в столице достигла минус 20,2 градуса. Таким образом, прошедшая ночь в городе стала самой морозной за последние 70 лет метеонаблюдений.

