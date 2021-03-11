Синоптики рассказали, когда произойдет "штурм нуля" в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Жителей столичного региона начиная с 11 марта ожидает потепление, заявил РБК ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В четверг в Москве температура воздуха будет от минус 6 до минус 8 градусов, в Московской области – от минус 5 до минус 10.
Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что повышение температуры наступит в связи с разрушением антициклона под натиском атлантического тепла.
Однако, уверяет Тишковец, потепление не дотягивает до температурной нормы. По его словам, такая погода соответствует январским показателям.
В ночь на 12 марта столбики термометров покажут от минус 15 до минус 17 градусов. Днем в пятницу потеплеет до минус 4 – минус 6. Вечером после 21:00 в столице ожидается снегопад. А уже в субботу "столбики термометра пойдут на штурм нуля", добавил Тишковец.
Синоптик подчеркнул, что в марте температуры днем будут обусловлены слабым плюсом, а ночью – слабым минусом. При этом будет таять снег и наблюдаться слякоть.
Ранее сообщалось, что в ночь на 11 марта был побит температурный рекорд, установленный 11 марта 1972 года. Тогда столбики термометров опустились до 19,4 градуса. В четверг же температура в столице достигла минус 20,2 градуса. Таким образом, прошедшая ночь в городе стала самой морозной за последние 70 лет метеонаблюдений.
Синоптик рассказал, как долго продержатся морозы в столице
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