Эксперт оценил прогноз о катастрофически долгом лете в России

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Доцент географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Павел Константинов заявил, что критическое потепление в Северном полушарии к ХХII веку можно не допустить, передает РИА Новости.

Ранее ученые из ведущих институтов Китая заявили, что к 2100 году в самом худшем случае в странах Северного полушария лето будет длиться около полугода, а зима – два месяца.

"Вообще, ситуация опасная, потому что пока как раз в основном ничего особо не предпринимается. Сейчас время насторожиться, как минимум, и собраться, я бы так сказал. Что-то изменить можно, но нужно также быть готовыми адаптироваться к тому, чего уже изменить нельзя", – сказал Константинов.

При этом он не согласился с мнением о том, что лето будет длиться дольше зимы. Доцент подчеркнул, что астрономические лето и зима всегда начинаются и заканчиваются в одно и то же время, меняются только температурные режимы.

Ученый подтвердил, что на территории России потепление происходит в два раза быстрее, чем на остальном земном шаре.

"У нас есть стратегия, есть Парижские соглашения, в которых мы участвуем, а теперь и США вернулись. Если будем принимать грамотные меры, то сведем все риски к минимуму. Но это не чисто российская история, вопрос исключительно в наличии политической воли для того, чтобы следовать этим мерам", – заключил эксперт.

Ранее научный руководитель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов заявил, что человечество ждет малый ледниковый период, а не глобальное потепление.

По словам ученого, климат цикличен, но в настоящее время идет уже похолодание, а не потепление. Об этом говорит разбалансировка климата на европейской части России: холодные зимы, засухи, пожары, интенсивные осадки.

