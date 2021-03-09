Китайские ученые предрекли России катастрофически долгое лето

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

Китайские ученые спрогнозировали к 2100 году в России и других странах Северного полушария климатические изменения катастрофического характера. Результаты их исследования приводит сайт Phys.org.

Ученые пришли к выводу, что через 80 лет лето будет длиться почти полгода. Новое исследование показало, что с каждым годом количество летних дней увеличивается, при этом зима, весна и осень, напротив, становятся короче.

"Лето становится длиннее и жарче, а зима короче и теплее из-за глобального потепления", – подчеркнули специалисты.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, доктор географических наук Александр Кислов рассказал, что глобальное потепление может оказать влияние на здоровье населения и смертности в тропических странах.

Он напомнил о страшной жаре летом 2010 года, когда в течение 40 дней стояла засуха, был дым лесных пожаров и горящих болот. Аномальная жара в июле и августе 2010 года привела к увеличению смертности на 55 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом, сообщил Кислов.

